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Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Эдмонтон»

Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Томаш Носек, Ник Фолиньо, а также Павел Заха. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Это первые очки Орлова после перехода из «Вашингтона».

В составе хозяев дублем отметился Коннор Макдэвид, записав в свой актив 49-ю и 50-ю шайбы в нынешнем сезоне. Такую результативность Макдэвид демонстрирует впервые в карьере. Лучшим результатом для канадца ранее было 44 шайбы, заброшенных по ходу прошлого сезона. Напомним, Макдэвид на данный момент является лучшим бомбардиром лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Макдэвид (Драйзайтль) – 02:17 (5x5)   1:1 Носек (Хэтэуэй, Орлов) – 02:30 (5x5)   1:2 Фолиньо (Койл, Орлов) – 15:06 (5x5)   2:2 Макдэвид (Костин, Сеси) – 32:20 (4x4)   2:3 Заха (Пастрняк, Форборт) – 39:30 (5x5)
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