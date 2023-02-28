Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Томаш Носек, Ник Фолиньо, а также Павел Заха. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Это первые очки Орлова после перехода из «Вашингтона».

В составе хозяев дублем отметился Коннор Макдэвид, записав в свой актив 49-ю и 50-ю шайбы в нынешнем сезоне. Такую результативность Макдэвид демонстрирует впервые в карьере. Лучшим результатом для канадца ранее было 44 шайбы, заброшенных по ходу прошлого сезона. Напомним, Макдэвид на данный момент является лучшим бомбардиром лиги.