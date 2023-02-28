Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Даллас»
Поделиться
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Ванкувера» дублем отметился Энтони Бовиллье, ещё по разу отличились Шелдон Дрис, а также российские форварды Андрей Кузьменко и Василий Подколзин. На счету Кузьменко также две результативные передачи.
У хозяев в этом матче забивали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Нильс Лундквист, а также российский форвард Евгений Дадонов.
Отметим, что основное время матча завершилось ничьей со счётом 4:4. Андрей Кузьменко забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бовиллье (Кузьменко, Петтерссон) – 03:27 (5x5) 1:1 Бенн (Сегин) – 08:37 (4x5) 1:2 Дрис (Гарланд, Воланин) – 09:00 (5x4) 1:3 Подколзин (Рятю, Хьюз) – 15:03 (5x5) 2:3 Дадонов (Джонстон, Сутер) – 24:33 (5x5) 2:4 Бовиллье (Хьюз, Кузьменко) – 31:28 (5x5) 3:4 Хинц (Бенн, Павелски) – 37:46 (5x4) 4:4 Лундквист (Марчмент, Делландреа) – 43:25 (5x5) 4:5 Кузьменко (Бовиллье, Хьюз) – 60:48 (3x3)
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
08:35
-
08:01
-
07:59
-
07:40
-
07:37
-
07:24
-
07:23
-
07:20
-
07:12
-
06:42
-
06:35
-
06:22
-
06:19
-
06:11
-
05:47
-
00:02
- 27 февраля 2023
-
23:53
-
23:30
-
23:24
-
23:20
-
23:18
-
22:59
-
22:51
-
22:19
-
21:58
-
21:37
-
21:19
-
20:57
-
20:43
-
20:27
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
18:59
-
18:38
Партнерский контент