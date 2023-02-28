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Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Даллас»

Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Даллас»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Энтони Бовиллье, ещё по разу отличились Шелдон Дрис, а также российские форварды Андрей Кузьменко и Василий Подколзин. На счету Кузьменко также две результативные передачи.

У хозяев в этом матче забивали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Нильс Лундквист, а также российский форвард Евгений Дадонов.

Отметим, что основное время матча завершилось ничьей со счётом 4:4. Андрей Кузьменко забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бовиллье (Кузьменко, Петтерссон) – 03:27 (5x5)   1:1 Бенн (Сегин) – 08:37 (4x5)   1:2 Дрис (Гарланд, Воланин) – 09:00 (5x4)   1:3 Подколзин (Рятю, Хьюз) – 15:03 (5x5)   2:3 Дадонов (Джонстон, Сутер) – 24:33 (5x5)   2:4 Бовиллье (Хьюз, Кузьменко) – 31:28 (5x5)   3:4 Хинц (Бенн, Павелски) – 37:46 (5x4)   4:4 Лундквист (Марчмент, Делландреа) – 43:25 (5x5)   4:5 Кузьменко (Бовиллье, Хьюз) – 60:48 (3x3)
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