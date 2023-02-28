Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Даллас»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Энтони Бовиллье, ещё по разу отличились Шелдон Дрис, а также российские форварды Андрей Кузьменко и Василий Подколзин. На счету Кузьменко также две результативные передачи.

У хозяев в этом матче забивали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Нильс Лундквист, а также российский форвард Евгений Дадонов.

Отметим, что основное время матча завершилось ничьей со счётом 4:4. Андрей Кузьменко забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.