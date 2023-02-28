Дмитрий Орлов признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив две заброшенные шайбы.

Вторая звезда — нападающий «Бостона» Павел Заха, отметившийся заброшенной шайбой. Третья звезда — российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов, отметившийся по ходу матча двумя результативными передачами. Это первые очки Орлова после перехода из «Вашингтона».

Отметим, что для Коннора Макдэвида заброшенные шайбы стали 49-й и 50-й в нынешнем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.