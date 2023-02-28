Александр Георгиев — вторая звезда матча «Колорадо» — «Вегас»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:0.

Российский голкипер Александр Георгиев был признан второй звездой матча. У него 31 сейв и нет пропущенных голов. Первым стал Микко Рантанен. Он оформил дубль. А третьей звездой признали Джей Ти Комфера, у которого одна голевая передача.

Уже на 15-й секунде игры форвард Микко Рантанен открыл счёт голам. А на 37-й минуте Рантанен оформил дубль, поставив точку в матче. Джей Ти Комфер отдал ему голевой пас. На 57-й минуте Натан Маккиннон забил третий гол для хозяев. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал голевой пас.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и продолжает подниматься в таблице Западной конференции НХЛ.