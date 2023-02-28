«Он смертоносен». Защитник «Эдмонтона» поделился впечатлениями от игры Макдэвида
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Тайсон Бэрри прокомментировал юбилейную отметку капитана команды Коннора Макдэвида. Канадский нападающий впервые в карьере забросил 50 шайб в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На это Макдэвиду понадобился всего 61 матч сезона.
«Да, 50… И это довольно быстро. У нас была 61 встреча или что-то вроде того. Это довольно высокий темп. И вы можете видеть то, как он это делает. Он обыгрывает, он бросает. Вы, ребята из СМИ, видите это так же, как и я. Невероятно наблюдать за ним каждый вечер. Ты почти становишься невосприимчивым к этому, но то, как он забивает и забивает голы, совершенно невероятно. Он смертоносен», — приводит слова Бэрри официальный сайт «Эдмонтона».
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