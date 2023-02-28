Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он смертоносен». Защитник «Эдмонтона» поделился впечатлениями от игры Макдэвида

«Он смертоносен». Защитник «Эдмонтона» поделился впечатлениями от игры Макдэвида
Комментарии

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Тайсон Бэрри прокомментировал юбилейную отметку капитана команды Коннора Макдэвида. Канадский нападающий впервые в карьере забросил 50 шайб в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На это Макдэвиду понадобился всего 61 матч сезона.

«Да, 50… И это довольно быстро. У нас была 61 встреча или что-то вроде того. Это довольно высокий темп. И вы можете видеть то, как он это делает. Он обыгрывает, он бросает. Вы, ребята из СМИ, видите это так же, как и я. Невероятно наблюдать за ним каждый вечер. Ты почти становишься невосприимчивым к этому, но то, как он забивает и забивает голы, совершенно невероятно. Он смертоносен», — приводит слова Бэрри официальный сайт «Эдмонтона».

Новость по теме
Макдэвид сравнялся с Уэйном Гретцки по длине серии матчей с 2+ голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023