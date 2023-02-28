Анатолий Голышев назвал сильные стороны «Автомобилиста» в преддверии серии с «Металлургом»

Российский нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».

«Подходим с боевым настроем, будем стараться выкладываться по максимуму, чтобы победить в первом, втором и других матчах. Чувствую себя отлично, надеюсь, что сыграю в первых играх плей-офф, здесь как тренеры решат.

Наши сильные стороны — игра в неравных составах, вратарская бригада, у нас хорошая, сплочённая команда, выходим и делаем. Будем отталкиваться от соперника, смотреть и разбирать, как они будут играть. Основное — это работа, в плей-офф поиграться никто не даст», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.