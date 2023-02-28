Анатолий Голышев назвал сильные стороны «Автомобилиста» в преддверии серии с «Металлургом»
Поделиться
Российский нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».
«Подходим с боевым настроем, будем стараться выкладываться по максимуму, чтобы победить в первом, втором и других матчах. Чувствую себя отлично, надеюсь, что сыграю в первых играх плей-офф, здесь как тренеры решат.
Наши сильные стороны — игра в неравных составах, вратарская бригада, у нас хорошая, сплочённая команда, выходим и делаем. Будем отталкиваться от соперника, смотреть и разбирать, как они будут играть. Основное — это работа, в плей-офф поиграться никто не даст», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
11:44
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
10:46
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:54
-
09:41
-
09:40
-
09:34
-
09:11
-
08:50
-
08:35
-
08:01
-
07:59
-
07:40
-
07:37
-
07:24
-
07:23
-
07:20
-
07:12
-
06:42
-
06:35
-
06:22
-
06:19
-
06:11
-
05:47
Партнерский контент