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Анатолий Голышев назвал сильные стороны «Автомобилиста» в преддверии серии с «Металлургом»

Анатолий Голышев назвал сильные стороны «Автомобилиста» в преддверии серии с «Металлургом»
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Российский нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».

«Подходим с боевым настроем, будем стараться выкладываться по максимуму, чтобы победить в первом, втором и других матчах. Чувствую себя отлично, надеюсь, что сыграю в первых играх плей-офф, здесь как тренеры решат.

Наши сильные стороны — игра в неравных составах, вратарская бригада, у нас хорошая, сплочённая команда, выходим и делаем. Будем отталкиваться от соперника, смотреть и разбирать, как они будут играть. Основное — это работа, в плей-офф поиграться никто не даст», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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