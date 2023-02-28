«5 на 5» у «Сибири» результат лучше». Главный тренер «Авангарда» — о сопернике в плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Сибирью».

«На протяжении всего сезона «Сибирь» здорово играла, хорошо обороняется эта команда, меньшинство отличное. Есть игроки, которые могут решить: Бек, Бутузов, Шаров, Пьянов. Вратари на прекрасном уровне. Но в плей-офф по-другому не бывает, ждать слабых команд здесь не приходится. Тяжёлые матчи у нас были в сезоне, «5 на 5» у них даже результат получше, мы в большинстве побольше забивали. Правда, и пропускали тоже в большинстве. Эти все моменты замечаем, ребятам показываем, работаем над ошибками.

Считаю, что ребята сделали огромную работу в регулярке, вышли на высокое место, заработали право начать плей-офф дома. Все заряжены и готовы к борьбе. Думаю, последние игры показывают, что «Авангард» в отличном психологическом, физическом и спортивном состоянии, матч в Казани показал, что у нас есть резерв, который не портит картину. Несколько хоккеистов основы не тренировались сегодня? Это не означает, что они не будут готовы к старту плей-офф. Они работают по индивидуальному плану. Ткачёв работал сегодня, думаю, что он сыграет с самого старта плей-офф. Надеюсь, что и Грицюк выйдет», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.