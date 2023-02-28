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«Вылезли из одного места». Капитан «Авангарда» вспомнил старт сезона КХЛ

«Вылезли из одного места». Капитан «Авангарда» вспомнил старт сезона КХЛ
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Сибирью». Кроме того, защитник вспомнил неудачное начало сезона.

«Самый длинный сезон в истории КХЛ? Лёгких сезонов не бывает: то ковид, то ещё что-то. Я считаю, хорошо, что мы сыграли не 48, а 68 матчей с полными трибунами вместо этих плакатов, которые висели в Балашихе. Приятно поиграть, когда приходят 10–12 тысяч человек, это нас подгоняет. Вначале немного буксовали. Я думаю, это нас сплотило. Мы, грубо говоря, вылезли из одного места. Хорошо, что мы закончили в тройке и начинаем дома. Команда, я считаю, может играть ещё лучше. Нам есть куда стремиться, есть что показать», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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