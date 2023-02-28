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В «Салавате» прокомментировали обмен прав на российского защитника в «Сан-Хосе»

В «Салавате» прокомментировали обмен прав на российского защитника в «Сан-Хосе»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал обмен прав на российского защитника уфимской команды Шакира Мухамадуллина из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, наставник поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Адмиралом».

«Жизнь хоккеиста такая, что сегодня ты играешь за одну команду, завтра — за другую. Если поддержать Шакира, то могу принести ему кепку «Сан-Хосе». Он профессионал, так что, думаю, всё будет нормально.

Определились ли с вратарём, кто начнёт плей-офф? Да, завтра сыграет Илья Ежов. Во Владивостоке матчи по сравнению с уфимским временем рано начнутся? Мы будем жить по нашему времени, нет смысла перестраиваться, потому что это будет очень сложно для ребят. Непростой график, когда играешь с дальневосточными командами», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.

Напомним, вчера, 27 февраля, стало известно, что права на Мухамадуллина отправятся в «Сан-Хосе». Как ожидают североамериканские специалисты, Шакир присоединится к «Шаркс» после нынешнего сезона.

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