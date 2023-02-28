Кудашов: у «Торпедо» есть организованная система. Просто её никто не замечает и не видит

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о «Торпедо».

«Мы проповедуем с Ларионовым разные стили хоккея: он – атакующий, а я – системный? Я могу сказать так, что системы бывают разные. Если вы посмотрите на игру «Торпедо», то там тоже есть система, и она организованная. Только она немного другая, просто никто не замечает её и не видит. Она атакующая, но это тоже система. И, как я уже сказал, это подготовленная команда.

А по поводу разных стилей – журналисты, специалисты, критики для того и есть, чтобы нагнетать ажиотаж, сравнивать, сталкивать лбами, делать какие-то выводы. Это совершенно нормальное явление. Это ваша работа, вы так и должны раскручивать хоккей. А мы готовимся к игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.