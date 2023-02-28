Кудашов: «Торпедо» — фаворит в серии с «Динамо». Очень сильная и организованная команда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Торпедо».

«Наверное, преимущество своего поля играет роль. Но год немножко необычный. Здесь любая команда может обыграть любую и не так важно, где играть.

Все матчи будут тяжёлыми, не только первый. И я уже предвижу ваш следующий вопрос, и давайте сразу: «Торпедо» — фаворит. «Торпедо» выше нас и имеет преимущество своей площадки. Это очень сильная и организованная команда с атакующим потенциалом и организацией в обороне, находится на кураже. Здесь очень много моментов, поэтому все игры будут тяжёлые. Плюс болельщики и домашний стадион – он старенький, но имеет свою ауру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.