Кудашов: «Торпедо» — фаворит в серии с «Динамо». Очень сильная и организованная команда
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Торпедо».
«Наверное, преимущество своего поля играет роль. Но год немножко необычный. Здесь любая команда может обыграть любую и не так важно, где играть.
Все матчи будут тяжёлыми, не только первый. И я уже предвижу ваш следующий вопрос, и давайте сразу: «Торпедо» — фаворит. «Торпедо» выше нас и имеет преимущество своей площадки. Это очень сильная и организованная команда с атакующим потенциалом и организацией в обороне, находится на кураже. Здесь очень много моментов, поэтому все игры будут тяжёлые. Плюс болельщики и домашний стадион – он старенький, но имеет свою ауру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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