В московском «Динамо» оценили результаты выступлений всей вертикали клуба в сезоне

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оценил результаты выступлений всей вертикали клуба в сезоне.

«Оценка результатов выступления всей вертикали клуба? Что скрывать, мы довольны выступлением нашей молодёжной команды, потому что в ней произошло сильное омоложение и её костяк составляют ребята 2005 года рождения. Довольны тем, как они прогрессируют и как они играют. Они тоже лидирующая команда, весь сезон провели в четвёрке лучших, так что ими мы довольны.

Что касается ВХЛ, то немного другая ситуация. Как раз сейчас мы встречаемся с руководителями «Динамо» (Санкт-Петербург), будем обсуждать, какие нужно делать дальше стратегические шаги, как мы будем дальше взаимодействовать. Это будет омоложение или нацеленность на результат, а скорее, какая-то совокупность действий. Этот вопрос у нас в работе», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.