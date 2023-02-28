Гендиректор «Динамо» оценил возможность переезда молодёжной команды клуба в Москву

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук оценил возможность переезда молодёжной команды клуба в Москву.

«Рассматривает ли клуб переезд молодёжной команды из Красногорска в Москву? У нас есть несколько вариантов, которые мы сейчас изучаем, потому что эту ситуацию необходимо рассматривать в комплексе. В первую очередь это комфорт для игроков. И также необходима синергия основной и молодёжной команды, в основном в плане общения тренерских штабов команд.

Разумеется мы рассматриваем вопрос переезда в Москву, где у нас готовится новая арена, но, в каком формате мы будем работать, ещё неизвестно, потому что эта арена ещё не сдана в эксплуатацию. На сегодняшний день Красногорск нас очень устраивает, и пока от этого варианта мы не отказываемся», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.