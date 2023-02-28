Daily Faceoff: Эрик Карлссон может стать наставником для Мухамадуллина в «Сан-Хосе»

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff рассказал о том, что ждёт защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе Шаркс»

«В преддверии драфта НХЛ-2020 мнение скаутов о Шакире Мухамадуллине разделилось. Он не был опытен, но своими габаритами соответствовал уровню НХЛ. При этом решения Шакира были сомнительными, его ошибки были видны. Сейчас же многие из этих опасений улетучились. Шакир выглядит более комфортно, разыгрывая шайбу. Он берёт на себя больше ответственности.

Ожидается, что он приедет в Северную Америку, как только плей-офф в КХЛ закончится, и в конечном итоге может остаться в «Сан-Хосе Шаркс» на следующий сезон. Если Эрик Карлссон останется в клубе, то он может стать хорошим наставником для молодого игрока, который берёт на себя массу рисков. На мой взгляд, у Мухамадуллина здесь есть потенциал для роста. По крайней мере, в «Сан-Хосе» у него будет достаточно времени на льду, чтобы развиваться», — сказано в статье.