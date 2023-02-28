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«Каролина» отказалась включать Никишина в потенциальную сделку по Майеру

«Каролина» отказалась включать Никишина в потенциальную сделку по Майеру
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«Каролина Харрикейнз» отказалась включать защитника СКА Александра Никишина в потенциальную сделку по Тимо Майеру, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. В итоге Майер перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Нью-Джерси Дэвилз».

«За последние дни особенно старались «ураганы». В одном из их заключительных предложений по Майеру было шесть вариантов, включая выбор в первом раунде и выбор во втором раунде, плюс потенциальные кандидаты. Но единственный молодой игрок, которого они так и не уступили — это российский защитник Александр Никишин.

Возможно, это изменило бы правила игры, если бы «Каролина» включила его в сделку, но я не виню команду за то, что они хотели его оставить. У них на него большие планы», — написал Лебрюн в статье на портале The Athletic.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 69 номером.

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