Гимаев: Радулов провёл стабильный сезон, в каждом матче он заряжал своей энергетикой

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев назвал лучших хоккеистов прошедшей регулярки КХЛ.
«Обязательно надо выделить Александра Радулова. Он провёл стабильный сезон, стал лучшим бомбардиром в «Ак Барсе» и закончил чемпионат третьим бомбардиром лиги. В каждом матче он заряжал своей энергетикой команду.
Дмитрий Яшкин провёл мощный сезон. Он забросил 40 шайб и стал лучшим бомбардиром Лиги. Было много разговоров о том, что его результативность в прошлых сезонах, когда он играл в «Динамо», была связана с игрой в тройке с Вадимом Шипачёвым, но он доказал, что у него и индивидуальное мастерство на высочайшем уровне.
Открытием сезона можно назвать Алексея Кручинина. В «Торпедо» он пришёл на просмотровый контракт, но после этого провёл невероятный сезон.
Среди защитников стоит обратить внимание на Либора Шулака и Александра Никишина. Никишин себя проявил себя уже в прошлом сезоне в «Спартаке», но то, что он показал в СКА — просто фантастика! Побил рекорд по набранным очкам, стал одним из лучших игроков команды по блокированным броскам и силовым приёмам.
Из молодых здорово заиграл Никита Гребёнкин. Среди вратарей хочу выделить Никиту Серебрякова из «Адмирала» и Даниила Исаева из «Локомотива» — их прогресс сложно не заметить», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.
В регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи Радулов забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков.
- 28 февраля 2023
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