Хьюз стал первым защитником в истории «Ванкувера» с 50+ ассистами в двух сезонах подряд
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами в матче с «Даллас Старз» (5:4 ОТ).
Таким образом, 23-летний защитник записал на свой счёт 52 голевые передачи в сезоне и установил рекорд «косаток». Хьюз стал первым защитником в истории клуба, который набирал 50 и более ассистов в двух сезонах подряд. Больше сезонов с 50+ пасами провели только нападающие «Ванкувера» Хенрик Седин (7 сезонов подряд) и Даниэль Седин (3).
Всего в текущем сезоне Хьюз набрал 57 (5+52) очков в 56 матчах.
«Ванкувер Кэнакс» в текущем сезоне за 60 сыгранных матчей набрали 53 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «косатки» сыграют дома с «Миннесотой Уайлд» 3 марта.
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