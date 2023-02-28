Хьюз стал первым защитником в истории «Ванкувера» с 50+ ассистами в двух сезонах подряд

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами в матче с «Даллас Старз» (5:4 ОТ).

Таким образом, 23-летний защитник записал на свой счёт 52 голевые передачи в сезоне и установил рекорд «косаток». Хьюз стал первым защитником в истории клуба, который набирал 50 и более ассистов в двух сезонах подряд. Больше сезонов с 50+ пасами провели только нападающие «Ванкувера» Хенрик Седин (7 сезонов подряд) и Даниэль Седин (3).

Всего в текущем сезоне Хьюз набрал 57 (5+52) очков в 56 матчах.

«Ванкувер Кэнакс» в текущем сезоне за 60 сыгранных матчей набрали 53 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «косатки» сыграют дома с «Миннесотой Уайлд» 3 марта.