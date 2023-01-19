Куинн Хьюз быстрее всех защитников в истории «Ванкувера» набрал 40 очков за сезон НХЛ
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего на счету 23-летнего американца в текущем сезоне 40 (4+36) очков в 40 матчах. Хьюз стал рекордсменом по скорости достижения 40 очков среди защитников «Кэнакс» за всю историю франшизы. Ранее этот рекорд принадлежал Полу Райнхарту, который набрал 40 очков за 44 матча в сезоне-1988/1989.
Всего в НХЛ на счету Хьюза 245 матчей, в которых защитник набрал 205 (23+182) очков при показателе полезности «-18». Игрок обороны заработал 86 штрафных минут.
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