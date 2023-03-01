«Вашингтон» обменял защитника Густафссона в «Торонто» на Расмуса Сандина
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Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» объявил об обмене между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
«Столичные» получили шведского защитника Расмуса Сандина. «Кленовые листья» пополнились игроком обороны Эриком Густафссоном. Также «Торонто» получил выбор в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги.
Сандин в текущем сезоне сыграл в 52 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.
Густафссон за 61 игру в составе клуба из столицы США набрал 38 (7+31) очков.
«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 82 очками после 60 игр располагается на четвёртом месте в таблице Востока.
Новость по темеИсточник: «Вашингтон» обменял Маркуса Юханссона в «Миннесоту»
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