«Вашингтон» обменял защитника Густафссона в «Торонто» на Расмуса Сандина

Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» объявил об обмене между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Столичные» получили шведского защитника Расмуса Сандина. «Кленовые листья» пополнились игроком обороны Эриком Густафссоном. Также «Торонто» получил выбор в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги.

Сандин в текущем сезоне сыграл в 52 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

Густафссон за 61 игру в составе клуба из столицы США набрал 38 (7+31) очков.

«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 82 очками после 60 игр располагается на четвёртом месте в таблице Востока.