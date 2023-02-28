Источник: «Вашингтон» обменял Маркуса Юханссона в «Миннесоту»

Бывший голкипер НХЛ, а ныне журналист и аналитик Кевин Уикс в своём «твиттере» заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Миннесоту Уайлд» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ.
32-летний шведский форвард в текущем сезоне провёл за «столичных» 60 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Маркус сыграл 813 игр, в которых набрал 435 (157+278) результативных баллов.
Юханссон является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 в Сочи.
«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахайм Дакс» 2 марта в 6:00 мск.
- 28 февраля 2023
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