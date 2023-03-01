«Миннесота» переиграла «Айлендерс» по буллитам, у Ильи Сорокина 30 сейвов

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилоась победой хозяев со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

На 15-й минуте Джош Бейли открыл счёт голам. Скотт Мейфилд и Отто Койвула отдали по одной голевой передаче. На 19-й минуте Райан Ривз сравнял счёт. Джордан Гринвей отдал ему голевую передачу.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Российский нападающий Кирилл Капризов свою попытку не реализовал. Решающий буллит забил Фредерик Годро.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 30 сейвов.

После прошлого матча Капризов вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству голов для левых крайних нападающих в первые три сезона. Россиянин сравнялся с экс-форвардом «Виннипег Джетс» Моррисом Луковичем. Больше Капризова за первые три сезона среди левых вингеров забили лишь Пол Кария (112), Сильвейн Тарджон (116), Рик Мартин (133), Люк Робитайлл (144) и Александр Овечкин (163).