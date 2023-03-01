«Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли». Гатиятулин — о стиле «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин не считает, что челябинский клуб играл в оборонительный хоккей в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Много информации выходит, что мы играем в оборонительный хоккей. Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли. В последние 30 матчей на Востоке больше нас забил только «Ак Барс». По очкам мы входим в четвёрку. Но потерянные очки в начале и середине сезона не позволили нам продолжить сезон», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Трактор», несмотря на шесть побед в последних восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, не попал в плей-офф и занял девятое место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб при равенстве очков уступил «Нефтехимику» по количеству побед в основное время.
- 1 марта 2023
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