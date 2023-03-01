Главный тренер «Трактора» перечислил причины провала в сезоне КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин перечислил причины провала в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. Челябинский клуб занял девятое место в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Одна из причин — команда сильно поменялась. Те лидеры, которые в том сезоне были, покинули команду. Делалось всё, чтобы найти им замену. Это не удалось. Один из ключевых моментов: у нас на начало сезона, да и сейчас, нет вратаря номер один. В этом направлении сейчас ведётся поиск.

Также, если объективно говорить, мы не избежали того, чего опасались, — травм. Травмы навалились на ребят, особенно на лидеров. В первые три матча Владимир Ткачёв был травмирован, потом на семь игр выбыл Сергей Телегин. Это ключевые игроки, от них во многом зависела игра и результат. Потом мы также потеряли Антона Бурдасова. Он дополнил атаку, хорошо провёл сезон. Но регулярный чемпионат длится шесть месяцев, из них он два был на травме. В самый неподходящий момент — Дальний Восток. На тот момент он был задействован в двух бригадах большинства. В матче с «Витязем» получил травму, выбыл на месяц. Это также сказалось: пришлось перекраивать сочетания, вводить в бригады большинства других игроков. Учитывая, что с таким графиком тренировок практически не было, сложно было что-то наиграть. Илья Карпухин также выбывал. Это те игроки, которые определяли результат в этом сезоне.

Ожидали мы, что ребята чуть быстрее возьмут роль лидеров на себя. На это ушло чуть больше времени — возможно, связано с результатом. Начали проигрывать матчи, чуть-чуть попали в психологическую и физическую яму, что также негативно отразилось на результате. Тем не менее работа велась ежедневная, по всем направлениям, по ходу сезона мы прибавляли. Если брать отрезок после паузы, удалось восстановиться после травм и какие-то моменты в физическом плане подтянуть. Приобретения Хэмилтона и Сошникова позволили нам сбалансировать звенья. Если брать последние 30 матчей, мы входим в четвёрку», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.