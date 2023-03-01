Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, в чём шанс «Динамо» в серии со СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии СКА и минского «Динамо», а также заявил, что шанс бело-голубых — воспользоваться недостатком опыта у армейцев.

«На бумаге СКА – явный фаворит. Команда за явным преимуществом выиграла регулярный чемпионат, в то время как минчане еле-еле вышли в плей-офф. Интересно, что эти команды уже в третий раз встречаются между собой в первом раунде. По сути, у «Динамо» нет шансов. Сложновато им будет что-то противопоставить.

У СКА молодая команда, не у всех игроков достаточно опыта. Может быть, Минск сумеет этим воспользоваться. Но мне сложно предположить, за счёт чего они будут обыгрывать армейцев. СКА показывает атакующий и агрессивный хоккей. Но уровень мастерства у СКА выше. У команды здорово играет большинство. Победа в регулярном чемпионате – это показатель», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Первый матч серии СКА — «Динамо» Минск начнётся сегодня, 1 марта в 19:30 мск.