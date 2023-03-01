В. Козлов — о поражении от «Адмирала»: я горжусь своей командой, я ей доволен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

«Были скованны в начале, для многих это первый плей-офф, где мы считаемся фаворитами. Давление чувствовалось на команде. Мы должны пройти этот этап, потому что одно дело регулярка, другое дело – плей-офф.

55 сейвов Серебрякова? Он провёл хороший матч, сделал ключевые сейвы. Да, у нас были хорошие, качественные моменты. Мы их не реализовали. Всё упирается в то, у кого вратарь лучше? Как понять, обидно или не обидно? Я горжусь своей командой, я ей доволен. Это плей-офф, это «Адмирал», мы знаем, как они играют. Мы должны сейчас сделать выводы и правильно настроиться на следующий матч.

Момент с отменённым удалением? В этой ситуации, если бы забили, там был хороший момент два в одного. Реализуй этот момент, и ситуация была бы другой. Когда судьи обсуждали, там же не было гола. А какое бы они приняли решение – большинство или не засчитали… Это был хороший момент, но мы его упустили.

Мы не реализовали свои моменты, они забили те моменты, которые они создали. Хотелось, чтобы поострее играли в атаке, более сбалансированно, переход – опасно они выкидывают шайбу из зоны, нападающие бегут. Создавали трудности при этом. Это был всего лишь первый матч, мы знали, что с «Адмиралом» легко не будет. Готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.