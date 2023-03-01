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Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Департамент судейства объяснил отменённый гол «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

Департамент судейства объяснил отменённый гол «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»
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В эти минуты в Казани проходит матч в рамках Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» принимает на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте первого периода после взятия ворот, произведенного игроком «Ак Барса» Станиславом Галиевым, главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры». Гола нет.

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги объяснил отмену гола «Ак Барса».

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В завершившейся регулярке «Ак Барс» одержал три победы над «Нефтехимиком» при одном поражении. Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между командами состоится 3 марта в 19:30 мск.

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