«Ожидать, что судьи будут против нас». Минское «Динамо» — о матчах плей-офф со СКА

В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА играл на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу минчан.

В раздевалке минского клуба висит плакат с напутствием к игрокам команды на матчи плей-офф Кубка Гагарина со СКА.

«СУДЬИ

Ожидать, что они будут против нас;

Никто не лезет разговаривать с судьями, кроме капитана;

Мы не будем использовать судей, как оправдание;

Мы не будем ставить сами себя в такую ситуацию с судьями, чтобы они находили лёгкие удаления», — написано на плакате.

Второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.