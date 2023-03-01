«Ожидать, что судьи будут против нас». Минское «Динамо» — о матчах плей-офф со СКА
Поделиться
В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА играл на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу минчан.
В раздевалке минского клуба висит плакат с напутствием к игрокам команды на матчи плей-офф Кубка Гагарина со СКА.
«СУДЬИ
Ожидать, что они будут против нас;
Никто не лезет разговаривать с судьями, кроме капитана;
Мы не будем использовать судей, как оправдание;
Мы не будем ставить сами себя в такую ситуацию с судьями, чтобы они находили лёгкие удаления», — написано на плакате.
Второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
22:55
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:29
-
20:25
-
20:18
Партнерский контент