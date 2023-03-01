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Галузину не хватило шести секунд до самой быстрой шайбы в овертаймах в плей-офф КХЛ

Гол Владимира Галузина в овертайме первого матча серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» играл на своём льду с подмосковным «Витязем» стал вторым по скорости в истории плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Самую быструю шайбу в овертаймах в истории лиги забросил игрок «Сибири» Ренат Мамашев в розыгрыше Кубка Гагарина 2015 года — тогда для того, чтобы поразить ворота магнитогорского «Металлурга» ему потребовалось 22 секунды.

Напомним, встреча завершилась со счётом 1:0 в овертайме в пользуц !«Витязя». Эта победа стала первой в истории клуба в плей-офф КХЛ.

В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ ярославский клуб одержал над «Витязем» три победы в четырёх матчах. Единственное поражение от подмосковного клуба железнодорожники потерпели 9 сентября (3:4 ОТ).

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» состоится в Ярославле 3 марта в 19:30 мск.