Главный тренер СКА ответил, зависит ли его будущее в команде от результата плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, будет ли его будущее в клубе зависеть от исхода плей-офф Кубка Гагарина 2023 года.
«Зависит ли моё будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина? Рано ещё говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас. За моё время в СКА были в разных ситуациях. «Горели» и 0-2 «Спартаку» (в 2019-м — «Чемпионат»), и 0-3 «горели» — и выиграли эти серии. Мы все отвечаем за результат, здесь не надо посыпать голову пеплом. Для нас ничего не поменялось. Нужны 16 побед, нужно выиграть следующую встречу», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Напомним, СКА в первом матче серии плей-офф уступил минскому «Динамо» со счётом 4:6.
Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 1 марта 2023
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