Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий: знали, игра будет тяжёлой, но что-то пошло не так

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ) в первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции.

«Мы ожидали немного другого результата, готовились к этому сопернику. Время исправить ситуацию есть, завтра соберёмся, проанализируем матч, разберём ошибки. Соперник хорошо начинает, агрессивно. Мы знали это, тренерский штаб предупреждал нас, да и сами знали. Но что-то пошло не так, провалили начало, потом выскребались. К сожалению, первый период сегодня сделал игру.

Нет опасений, что на дистанции может не хватить сил? Нет, у нас все физически хорошо готовы, есть ребята в резерве. Все команды в одинаковых условиях, отыграли по 68 матчей. Всё должно быть хорошо, проблем по физике не возникнет.

Какие причины неудачи в овертайме? Они забили гол, мы – нет, хотя моменты имели. Если бы реализовали – был бы другой результат.

Можно связать провальное начало с недонастроем? Завтра тренерский штаб скажет, разберём. Подготовка была хорошей, знали, что игра будет тяжёлой, но что-то пошло не так», — приводит слова Кагарлицкого сайт «Ак Барса».

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.