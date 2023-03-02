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Два очка Валерия Ничушкина не помогли «Колорадо» одолеть «Нью-Джерси» в матче с 12 голами

Два очка Валерия Ничушкина не помогли «Колорадо» одолеть «Нью-Джерси» в матче с 12 голами
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 7:5.

Уже на второй минуте Ондржей Палат открыл счёт голам. На восьмой минуте удвоил преимущество гостей Натан Бастиан. На 12-й минуте забил и Томаш Татар. А на 20-й минуте один гол отыграл Натан Маккиннон с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина.

На 24-й минуте Даги Хэмилтон забил за гостей. Затем преимущество укрепил Майлз Вуд на 26-й минуте. На 28-й минуте Микко Рантанен забил за хозяев. Потом на 30-й минуте Маккиннон оформил дубль. Спустя 36 секунд забил и Джей Ти Комфер. На 37-й минуте отличился Доусон Мерсер.

На 42-й минуте свой гол забил Ничушкин, сократив отставание до минимума. Но затем на 59-й минуте отличился Нико Хишир.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палат (Братт) – 01:07 (5x5)   0:2 Бастиан (Маклауд, Сиверсон) – 07:52 (5x5)   0:3 Татар (Хишир, Мерсер) – 11:27 (5x5)   1:3 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен) – 19:46 (5x5)   1:4 Хэмилтон (Маклауд, Вуд) – 23:13 (5x5)   1:5 Вуд (Хаула, Мерсер) – 25:53 (5x4)   2:5 Рантанен (Мэнсон, Ньюхук) – 27:32 (5x5)   3:5 Маккиннон (Байрэм) – 29:00 (5x5)   4:5 Комфер – 29:36 (5x5)   4:6 Мерсер (Грейвз, Татар) – 36:59 (5x5)   5:6 Ничушкин (Лехконен, Жирар) – 41:26 (5x5)   5:7 Хишир (Татар, Мерсер) – 58:46 (en)
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