Два очка Валерия Ничушкина не помогли «Колорадо» одолеть «Нью-Джерси» в матче с 12 голами

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 7:5.
Уже на второй минуте Ондржей Палат открыл счёт голам. На восьмой минуте удвоил преимущество гостей Натан Бастиан. На 12-й минуте забил и Томаш Татар. А на 20-й минуте один гол отыграл Натан Маккиннон с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина.
На 24-й минуте Даги Хэмилтон забил за гостей. Затем преимущество укрепил Майлз Вуд на 26-й минуте. На 28-й минуте Микко Рантанен забил за хозяев. Потом на 30-й минуте Маккиннон оформил дубль. Спустя 36 секунд забил и Джей Ти Комфер. На 37-й минуте отличился Доусон Мерсер.
На 42-й минуте свой гол забил Ничушкин, сократив отставание до минимума. Но затем на 59-й минуте отличился Нико Хишир.
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