«Сибирь» одержала победу в первом матче сибирского дерби с «Авангардом» в плей-офф КХЛ

В Омске завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Авангард» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу новосибирцев.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
В конце третьего периода счёт в матче открыл Алексей Береглазов с передач Фёдора Малыхина и Ивана Телегина. За полторы минуты до конца третьего периода в формате «6х5» восстановил равенство в счёте Александр Шаров с передач Максима Сушко и Валентина Пьянова.
В дополнительное время победу гостям принёс бросок Никиты Сетдикова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Авангардом» и «Сибирью» состоится 4 марта и начнётся в 14:00 мск.
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