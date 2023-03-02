Воробьёв: в 2016-м проиграли первый матч серии и выиграли кубок? Неплохо было бы повторить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения от «Автомобилиста» (2:4) вспомнил 2016 год, когда «Магнитка» проиграла первый матч клубу из Екатеринбурга и в итоге выиграла Кубок Гагарина.
«В 2016-м проиграли первый матч серии «Автомобилисту» и выиграли кубок? Вспомнили шестнадцатый год, хорошо было. Если так дальше пойдёт, я не против.
Что нужно сделать, чтобы меньше удаляться? Работать ногами.
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Почему гол Белоусова такое воздействие оказал на команду? Нелогичный гол после того, что мы показывали в первом периоде, воздействие больше оказали удаления и игра в меньшинстве», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.
- 2 марта 2023
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