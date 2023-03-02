«Познакомились не совсем удачно». Воробьёв — о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4).

«Хороший первый период провели, в концовке пропустили «в раздевалку» гол необязательный, сошла шайба, и там у ребят мастерства хватает, убежали в ноль. Сломали удаления во втором периоде, очень сложно выиграть матч, играя в меньшинстве. Первая игра, познакомились не совсем удачно, послезавтра снова в бой.

Удивил ли соперник? В каждом плей-офф разбираем соперника досконально, поэтому не думаю, что мы были удивлены. Проблема в глупых удалениях. Не сказал бы, что соперник нас вынуждал их совершать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.