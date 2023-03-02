«Познакомились не совсем удачно». Воробьёв — о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4).
«Хороший первый период провели, в концовке пропустили «в раздевалку» гол необязательный, сошла шайба, и там у ребят мастерства хватает, убежали в ноль. Сломали удаления во втором периоде, очень сложно выиграть матч, играя в меньшинстве. Первая игра, познакомились не совсем удачно, послезавтра снова в бой.
Удивил ли соперник? В каждом плей-офф разбираем соперника досконально, поэтому не думаю, что мы были удивлены. Проблема в глупых удалениях. Не сказал бы, что соперник нас вынуждал их совершать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.
- 2 марта 2023
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:47
-
19:41
-
19:17
-
19:08
-
18:47
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:53
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:48
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
14:47
-
14:22
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:19