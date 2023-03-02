Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о победе над «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2).

«Немножко робкое начало, здорово, что вратарь удержал нас в игре. Дальше гол Белоусова, здорово разобрался, использовал свой шанс, во втором и третьем периодах было хорошее движение, контролировали шайбу. Сделали один шаг всего, игры потом будут тяжелее.

Плохо сыграли в большинстве? Победный гол в нём пришёл. Понятно, что соперник умеет обороняться, где-то мы торопились, но большинство решило игру.

Очень робкие 15 минут первого периода? Не 15, до удаления [Мэйсека] нормально было. Это накал плей-офф, домашняя игра, большая ответственность. Успокоили ребят в перерыве и начали играть в свой хоккей», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.