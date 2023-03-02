Заварухин объяснил, почему серию «Автомобилиста» начал Маттссон, а не Бобков

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы в матче с «Металлургом» (4:2) рассказал, почему серию начал голкипер Юхан Маттссон, а не Игорь Бобков.

«Много контратак у соперника? То смены неправильные, ошибки детские, борт закрываем, когда не надо.

Выбор вратаря на сегодня? Пообщались с тренером по вратарям, решили дать ему сыграть, физическое и психологическое состояние его решили. Он провёл хороший матч.

Не может команда провести две стабильные игры подряд? Они понимают, что идёт плей-офф, нельзя нестабильно играть, будем настраиваться только на победы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.