Заварухин объяснил, почему серию «Автомобилиста» начал Маттссон, а не Бобков

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы в матче с «Металлургом» (4:2) рассказал, почему серию начал голкипер Юхан Маттссон, а не Игорь Бобков.
«Много контратак у соперника? То смены неправильные, ошибки детские, борт закрываем, когда не надо.
Выбор вратаря на сегодня? Пообщались с тренером по вратарям, решили дать ему сыграть, физическое и психологическое состояние его решили. Он провёл хороший матч.
Не может команда провести две стабильные игры подряд? Они понимают, что идёт плей-офф, нельзя нестабильно играть, будем настраиваться только на победы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 4 марта и начнётся в 14:30 мск.
- 2 марта 2023
-
20:57
-
20:52
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:47
-
19:41
-
19:17
-
19:08
-
18:47
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:53
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:48
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
14:47
-
14:22
-
14:00