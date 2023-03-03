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Владимир Тарасенко отметился голом за «Рейнджерс» во втором матче подряд

Владимир Тарасенко отметился голом за «Рейнджерс» во втором матче подряд
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев — 3:2.

В третьей голевой атаке «Рейнджерс» точным броском отметился российский нападающий команды Владимир Тарасенко. Таким образом, Тарасенко забросил уже во втором матче в составе «Рейнджерс» подряд. В прошлой игре с «Филадельфией Флайерз» Тарасенко набрал три очка, отметившись голом и двумя голевыми передачами.

На счету Тарасенко 37 (14+23) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, Тарасенко начинал сезон в составе «Сент-Луис Блюз», однако был обменян в клуб из Нью-Йорка, за который дебютировал 11 февраля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» после 61 матча занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 79 очков.

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