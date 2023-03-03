В соцсетях нашли удивительные совпадения в двух голах Тарасенко в стиле Форсберга

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Гости одержали победу со счётом 5:3.
Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко стал автором изумительной шайбы. Россиянин реализовал выход один на один с вратарём «Оттавы» Кэмом Тальбо в стиле легендарного шведского форварда Петера Форсберга. Тарасенко качнул вратаря в правую от себя сторону и на вытянутой руке аккуратно завёз шайбу в противоположный угол ворот. В соцсетях отметили, что Тарасенко уже забивал такой гол в составе «Сент-Луиса» на этом же стадионе и этому же вратарю, несколько лет назад выступавшему за «Рейнджерс». Предлагаем взглянуть на обе эти шайбы.
За 11 матчей в составе «Рейнджерс» Тарасенко забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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