Панарин поделился эмоциями от воссоединения с Патриком Кейном в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что они с Патриком Кейном немного нервничали перед дебютом американского нападающего за новый клуб в матче с «Оттавой» (3:5).

«Думаю, что он достаточно взрослый, чтобы расслабиться и сбросить нервное напряжение. Но наше воссоединение с ним всё ещё заставляет меня немного нервничать, потому что я был так взволнован. Все были взволнованы. Мы пытались забыть всё и просто играть в хоккей, но сделать это было сложно», — цитирует Панарина Lohud.

В прошедшем матче с «Оттавой» (3:5) Кейн провёл на площадке 19 минут и 36 секунд, нанеся четыре броска по воротам. Нападающий дважды потерял шайбу и записал на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2». Результативных баллов Кейну набрать не удалось.

Панарин отметился в протоколе результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2».