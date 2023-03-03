«Питтсбург» выменял 34-летнего Бонино. Форвард выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли
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«Питтсбург Пингвинз» совершил обмен с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает TSN.
34-летний нападающий Ник Бонино вернулся в стан «пингвинов». «Акулы» получили два драфт-пика: в пятом и седьмом раундах драфта.
Отмечается, что в сделке принял участие и третий клуб, который взял на себя часть заработной платы игрока. Ему достанется право выбора в пятом раунда от «Шаркс».
Напомним, Бонино уже был игроком «Питтсбурга» — с 2015 по 2017 год. Форвард дважды выиграл Кубок Стэнли в джерси «пингвинов». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах, в которых забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 19 очков. Контракт Бонино с кэпхитом $ 2,05 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.
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