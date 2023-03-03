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В КХЛ разъяснили эпизод с голом нападающего «Витязя» Старкова в ворота «Локомотива»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод второй встречи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Витязем».

«На 17-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Витязя» Степаном Старковым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на игру клюшкой выше или ниже перекладины.

В результате видеопросмотра определено: шайба заброшена в ворота клюшкой атакующего игрока, расположенной ниже или на уровне перекладины. Хороший гол», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).