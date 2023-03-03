Российский хоккеист повторил рекорд НХЛ по количеству обменов в день дедлайна

Российский нападающий Владислав Наместников стал игроком «Виннипег Джетс» после обмена из «Сан-Хосе Шаркс». Этот переход стал для 30-летнего форварда четвёртым в день дедлайна НХЛ в карьере.
Как отмечает BarDown в «Твиттере», Наместников повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству обменов во время дедлайна. Российский форвард дважды менял клуб за последние два дня. Сначала нападающего 2 марта обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сан-Хосе Шаркс», а сегодня, 3 марта, в день дедлайна, из стана «акул» он перешёл в «Виннипег».
В 2018-м году Наместникова отдали из «Тампы» в «Нью-Йорк Рейнджерс» в день дедлайна — 26 февраля. 24 февраля 2020 года форвард был обменян из «Оттавы Сенаторз» в «Колорадо Эвеланш». 21 марта 2022 года россиянин перешёл из «Детройт Ред Уингз» в «Даллас Старз».
Наместников повторил рекорд, принадлежащий Алану Мэю (1988, 1989, 1994, 1995).
- 3 марта 2023
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