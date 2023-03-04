«Я чуть не наделал в штаны». Будро вспомнил, как Сергей Фёдоров перешёл в «Вашингтон»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро вспомнил, как российский нападающий Сергей Фёдоров перешёл в клуб перед дедлайном НХЛ в 2008 году.

«Я сказал Джорджу (Джордж Макфи, на тот момент генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), что, если мы сможем получить центрального нападающего для второго звена, мы станем действительно хорошей командой.



[Через несколько минут после конца дедлайна] Джордж сказал мне: «Не знаю, сделал ли это я, но я нашёл тебе другого центрального нападающего».



Я сказал: «Ну, кто это?»

Он сказал мне: «Фёдоров».

Честно говоря, я чуть не наделал в штаны (смеётся). Я подумал: «Ты что, разыгрываешь меня?» Я имею в виду, мы не могли бы просить лучшей сделки в дедлайн», — приводит слова Будро The Athletic.