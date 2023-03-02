Главный неудачник сезона. Новичка «Вашингтона» явно не порадует игра с Овечкиным

Спустя практически неделю после одного из главных обменов дедлайна НХЛ высказались, кажется, все, кто только мог. От агента Дмитрия Орлова, ушедшего в «Бостон», до Александра Овечкина, которого оставили без хорошего друга. Обмен успели оценить разные эксперты.

Тем не менее многие оставили без особого внимания человека, для которого эта сделка по-настоящему стала чуть ли не важнейшим событием в жизни. И одним из самых печальных. Речь идёт о нападающем Крэйге Смите — «Бостон» сослал именно его в «Вашингтон».

Почему же эта история печальная? А вот представьте: вам 33 года, вы нападающий, который набирает очки лишь по праздникам, а высшим достижением в карьере до сих пор являются золото и бронза МЧМ, выигранные 15 и 16 лет назад, а также третье место на чемпионате мира 10-летней давности. Вам наконец повезло — в последний год контракта вы играете в лучшей команде чемпионата. В команде, которая идёт на рекорды по количеству побед в регулярке и является главным претендентом на Кубок Стэнли…

…и за полторы недели до дедлайна НХЛ вас меняют в клуб, который находится в плачевном состоянии и едва ли даже выйдет в плей-офф. Как это ощущается? Кажется, будто этот момент — главный провал в карьере. И даже игра бок о бок с великим снайпером, Александром Овечкиным, в такой ситуации вряд ли может скрасить печаль игрока. Конечно, хоккей — это командный вид спорта, но разве спортсмены терпят боль и страдания не ради трофеев?

«Это всегда сидит в твоей голове. Это часть игры. Такое случается. Когда тебя обменивают, ты принимаешь всё это. Многое происходит, но в то же время тебе просто нужно контролировать то, что ты можешь контролировать.

У нас 10-дневная гостевая серия. Первые пару дней ты вряд ли можешь хорошо спать, особенно в поездках, дела в которых тоже не складываются. Это была утомительная пара дней. Но, просто проходя через всё это, ты всегда ожидаешь, что что-то может произойти примерно в это время сезона. Мурашки идут по коже.

Обмен, по сути, похож на езду на велосипеде. Тебе просто нужно прийти в себя и настроиться на правильный лад. Я хочу проявить себя именно в этой команде и выяснить, для какой роли лучше всего подхожу. Движемся постепенно, чувак. Я буквально только приехал сюда», — сказал Смит в интервью The Athletic после того, как присоединился к команде. Его слова, кажется, звучат не так уж чтобы обнадёживающе.

«Вашингтон», судя по всему, не собирается продлевать контракт со Смитом, хоть и пытается пристроить его во второе-третье звено. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт, однако, заявляет, что Крэйг получит свой шанс: «Он усердно работает. Он даёт команде немного скорости, твёрдости характера и упорства. Это возможность для него, чтобы попасть в состав с парнями, которые не были в команде. Мы можем оценить его и, возможно, перевести в верхние звенья».

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Если отойти от этих в целом клишированных фраз, можно иначе взглянуть на ситуацию. 33-летний Смит в нынешнем сезоне провёл 43 встречи, в которых набрал 10 (4+6) очков. Для сравнения: силовой форвард Хэтэуэй, обменянный в «Бостон» и исправно игравший в четвёртом звене, за 59 матчей в составе «Кэпиталз» набрал 16 (9+7) баллов. В летящем в зловещий Тартар «Вашингтоне»! В четвёртом звене! Тогда чего ждут от Смита?

Впрочем, Крэйг не теряет надежды на то, что его ещё могут отдать в клуб посильнее.

«Могу ли помочь претенденту на Кубок? Что ж, я не знаю (пожимает плечами). Возможно, это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Это был один из вопросов, которые задавал себе. Я позволю уладиться всему, что может уладиться. Я здесь всего пару дней. И просто пытаюсь подготовиться к завтрашнему дню», — говорит Смит.

Сложно сказать, обменяют ли нападающего до дедлайна. Тем не менее уже сейчас можно грустно усмехнуться от иронии жизни. Вы же понимаете, что описанное выше — это ещё не всё?

Ведь однажды Смит, кажется, стал катализатором разрушения отношений между Овечкиным и голкипером Ильёй Самсоновым.

Крэйг Смит Фото: AP/TASS

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Перенесёмся в май 2021 года. «Бостон» играет с «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф. Бостон, третий матч серии. Команды уже обменялись победами в овертаймах – 1-1.

Третья встреча также доползла до дополнительного времени. Хоккеисты дошли до пятого периода вечера, 86-я минута матча. Илья Самсонов уезжает за ворота и вместо передачи решает просто остановить шайбу и оставить там же. Защитник Джастин Шульц, ожидающий паса, не успевает добраться до ворот. А нападающий «Бостона» успевает.

Гол, 2-1 в серии, «Вашингтон» морально прибит. Овечкин в ярости разламывает клюшку об борт и агрессивно высказывает что-то Самсонову. Прочитать всё по губам затруднительно, но пара крепких русских слов понятна каждому. После этого «Вашингтон» без шансов «сливает» оставшиеся два матча — 1:4 и 1:3 — и вылетает.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Так вот. Кто был этим форвардом? Правильно — Крэйг Смит. Именно он, по сути, и прикончил «Вашингтон» в том плей-офф.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Вышло крайне иронично. Может быть, сейчас опытный нападающий вернёт должок «Кэпиталз»?