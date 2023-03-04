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Российский вратарь Кочетков забил гол прямым броском в АХЛ

Российский вратарь Кочетков забил гол прямым броском в АХЛ
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В Чикаго (США) завершился очередной матч Американской хоккейной лиги, в котором «Чикаго Вулвз» принимал «Манитобу Мусс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

По ходу матча российский голкипер «Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот.

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В игре Кочетков отразил 39 бросков по своим воротам и по окончанию встречи был признан первой звездой матча. Момент с забитым голом произошёл за три с лишним минуты до окончания встречи. Кочетков принял шайбу, находясь у бортика за своими воротами и нанёс бросок, поразивший ворота соперника.

Напомним, «Каролина» выбрала Кочеткова на драфте 2019 года под общим 36-м номером. На счету Кочеткова в нынешнем сезоне 19 матчей в НХЛ.

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