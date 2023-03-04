Российский вратарь Кочетков забил гол прямым броском в АХЛ
Поделиться
В Чикаго (США) завершился очередной матч Американской хоккейной лиги, в котором «Чикаго Вулвз» принимал «Манитобу Мусс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
По ходу матча российский голкипер «Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот.
В игре Кочетков отразил 39 бросков по своим воротам и по окончанию встречи был признан первой звездой матча. Момент с забитым голом произошёл за три с лишним минуты до окончания встречи. Кочетков принял шайбу, находясь у бортика за своими воротами и нанёс бросок, поразивший ворота соперника.
Напомним, «Каролина» выбрала Кочеткова на драфте 2019 года под общим 36-м номером. На счету Кочеткова в нынешнем сезоне 19 матчей в НХЛ.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
07:45
-
07:19
-
03:34
-
03:06
-
03:01
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:19
Партнерский контент