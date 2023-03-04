Забивший гол вратарь Кочетков был удалён до конца игры

В Чикаго (США) завершился очередной матч Американской хоккейной лиги, в котором «Чикаго Вулвз» принимал «Манитобу Мусс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
По ходу матча российский голкипер «Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот. Однако за оставшиеся минуты россиянин умудрился ещё ввязаться в потасовку с полевым игроком соперника, за что был удалён до конца матча. Уезжая с площадки в сопровождении судей Кочетков активно жестикулировал, обращаясь к скамейкам запасных команд.
По итогам эпизода Кочетков получил две штрафные минуты за удар клюшкой, 10-минутный дисциплинарный штраф и удаление до конца матча за неспортивное поведение. Напомним, сегодня в другом матче АХЛ российский голкипер Ясрослав Аскаров подрался с вратарём соперника.
- 4 марта 2023
-
09:45
-
09:28
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:19
-
03:34
-
03:06
-
03:01
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25