Забивший гол вратарь Кочетков был удалён до конца игры

В Чикаго (США) завершился очередной матч Американской хоккейной лиги, в котором «Чикаго Вулвз» принимал «Манитобу Мусс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

По ходу матча российский голкипер «Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот. Однако за оставшиеся минуты россиянин умудрился ещё ввязаться в потасовку с полевым игроком соперника, за что был удалён до конца матча. Уезжая с площадки в сопровождении судей Кочетков активно жестикулировал, обращаясь к скамейкам запасных команд.

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По итогам эпизода Кочетков получил две штрафные минуты за удар клюшкой, 10-минутный дисциплинарный штраф и удаление до конца матча за неспортивное поведение. Напомним, сегодня в другом матче АХЛ российский голкипер Ясрослав Аскаров подрался с вратарём соперника.

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