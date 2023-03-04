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Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо»

Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо»
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Сегодня, 4 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт второй матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва

Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. В сезоне-2011/2012 в серии полуфинала Западной конференции КХЛ победу в шести матчах одержало «Динамо». В сезоне-2016/2017 в серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ вновь оказались сильнее хоккеисты московского клуба со счётом 4-1.

В первом матче серии победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:1. Судьи после длительного просмотра отменили гол «Торпедо» из-за офсайда в середине второго периода.

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