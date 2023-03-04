Матч «Авангарда» и «Сибири» посетило 12 007 человек при официальной вместимости 12 тыс.

«Авангард» установил рекорд посещаемости на новой арене во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью», сообщается в телеграм-канале «ястребов».

Встречу посетили 12 007 зрителей. Это стало новым рекордом посещаемости стадиона «Джи-Драйв-Арена». По официальным данным, всего арена вмещает 12 тыс. человек.

«Новый рекорд посещаемости! Открыли ресторан, теперь вас ещё больше, лучшие болельщики», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 марта, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Этот успех позволил омскому клубу сравнять счёт в серии — 1-1.