Кудашов — о поражении во втором матче серии с «Торпедо»: третий гол — детский сад

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:5, 1-1).
«Отличная игра. Думаю, зрителям понравилась. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам – и динамовским, и местным. В такой обстановке здорово играть. Старый стадион с историей, болельщики помогают создавать отличную атмосферу.
Что произошло в начале первого периода? Это проблема, мы готовили к этому команду, но не справились. Замена Коновалова была продиктована соображением встряхнуть команду? Да, всё правильно. Не взял тайм-аут перед игрой «пять на три»? Дополнительно рисуют, когда ты что-то новое делаешь. Когда ты тренируешься целый год и все знают, что делать, то зачем это нужно?
Два гола за шесть минут в третьем периоде? Любая игра складывается из ошибок. Вот именно третий гол — детский сад. Что тут говорить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 4 марта 2023
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