Кудашов — о неудачном начале: что-то сделали маленькое и думают, что так и дальше пойдёт

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:5, 1-1).

«Серия только началась. Мы прекрасно понимаем, что только два матча позади. Ребята играли. Знали, что через день новая игра. Первый матч начался с нашей агрессии, а сегодня этого не было? Менталитет наш. Успокаиваются быстро. Что-то сделали маленькое и думают, что так и дальше пойдёт.

В первом матче «Торпедо» доминировало во втором периоде, а сегодня доминировали мы – в чём тут дело? В счёте. Тогда мы вели, сегодня — они. Одни пытаются отыграться, другие — защититься. Это нормальное явление, когда играют равные команды и преимущество переходит от одних к другим.

Может ли Скоренов появиться в домашних матчах для усиления большинства? Подумаем, может быть, и поставим. Будет ли нам играть сложнее в Москве? Нам? Ну что вы. Мы у себя дома. Другой стадион, другой размер площадки, там всё другое», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.